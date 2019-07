Controlli in città contro il gioco d’azzardo.

Polizia locale censisce le attività commerciali

Polizia Locale al lavoro per controlli volti al contrasto del gioco d’azzardo lecito e a un attento censimento delle attività commerciali saronnesi. L’amministrazione comunale, sensibile al tema della ludopatia, ha attivato diversi interventi attraverso i servizi sociali.

34 locali gestiscono slot machine

Ben 34 attività saronnesi gestiscono slot machine. A scopo di prevenire e arginare il fenomeno dilagante, la Regione Lombardia dal 2013, legiferando nelle materie riguardanti la programmazione del territorio, ha individuato alcuni luoghi definiti sensibili, stabilendo le distanze dagli stessi entro le quali è vietato istallare apparecchi per il gioco, prevedendo inoltre la formazione ad hoc per gli esercenti e come questi devono predisporre le aree per il gioco. Salate sanzioni sono previste per gli esercenti che violano le disposizioni previste dalle leggi e proprio nell’arco dei controlli di questi ultimi giorni la Polizia Locale ha riscontrato violazioni per la somma di mille euro.

Il commento del sindaco

“Si tratta di un’importante opera di prevenzione che ha anche un aspetto sociale considerevole. Per la mia amministrazione occuparsi dei saronnesi significa provare a farlo a 360 gradi intervenendo in tutti gli ambiti di competenza comunale”, dichiara il sindaco Alessandro Fagioli.

Torna alla home