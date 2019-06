Prima pedalata cremisi con i Bersaglieri. Da Biella a Magenta sulle due ruote come anteprima della battaglia e per lo speciale anniversario delal riapertura della sede dei Baersaglieri. E così fanti piumati sulle due ruote, accompagnati dall’assessore Luca Aloi in versione ciclista.

Grande accoglienza

Alle 18 si sabato 8 giugno, l’arrivo in piazza Liberazione, al sfilata di rito e le note della fanfara. Ad accogliere i bersaglieri, insieme al Sindaco Chiara Calati e alla delegazione francese della Ville de Magenta, la fanfara ‘Nino Garavaglia’ e una rappresentanza dei rievocatori del corteo istituzionale e storico della 25esima rievocazione storica della Battaglia di Magenta.