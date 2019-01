E’ successo ieri sera, 31 dicembre, un proiettile sparato in un appartamento di un anziano ad Abbiategrasso durante i festeggiamenti di Capodanno.

Paura per un proiettile sparato nella casa di un anziano

Un brutto spavento ieri sera, 31 dicembre, quando durante i festeggiamenti di Capodanno, qualcuno ha sparato con una pistola colpendo l’interno di un’abitazione di un uomo, fortunatamente rimasto illeso. E’ accaduto in un palazzo di via Tommaso Grossi ad Abbiategrasso, il colpo ha mandato in frantumi una finestra.

Tragedia sfiorata

Il padrone di casa, un uomo di 71 anni, ha trovato l’ogiva del proiettile piantata nel muro, all’altezza quasi del soffitto. Molto probabilmente il colpo è stato sparato da qualcuno che ha pensato di festeggiare il Capodanno a colpi di pistola, non preoccupandosi che il proiettile avrebbe potuto ferire gravemente qualcuno