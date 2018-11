Promozione F, Vighignolo che cuore… Vince nel recupero

PROMOZIONE F, VIGHIGNOLO CHE CUORE…

Sulle ali dell’entusiasmo per la qualificazione agli Ottavi di finale di Coppa Italia, il Vighignolo espugna il campo dell’Assago nel big match della nona giornata. Vittoria rocambolesca arrivata con due gol segnati al 90’ da Davide Sala e al 92’ da Daniel Ferrario dopo che l’Assago era passato a condurre nel primo tempo. “Questi sono sei punti, non tre – commenta Massimiliano Italia che ha fornito l’assist a Ferrario a 30” dal triplice fischio – è una vittoria che abbiamo voluto con tutte le nostre forze per chiudere una settimana da incorniciare. La vittoria di Assago ci conferma che abbiamo quello che serve per stare con le migliori del girone”.

RISORGONO SETTIMO E MAGENTA

Domenica favorevole per il Settimo Milanese (che torna alla vittoria dopo cinque giornate espugnando Gaggiano) e per il Magenta che liquida la pratica Voghera grazie alle doppiette di Rampinini e Martella.

Un gol di Lorenzo Barbieri permette all’Accademia Vittuone di siglare uno dei risultati più significativi della giornata: la vittoria sul quotato Bressana.

IL RIEPILOGO

NONA GIORNATA: Accdemia Vittuone-Bressana 1-0, Accademia Gaggiano-Settimo 0-2, Assago-Vighignolo 1-2, Barona-Varzi 1-1, Bastida-Robbio 1-0 Lomello-Bareggio SM 2-1, Magenta-Voghera 4-2, Viscontea Pavese-Corbetta 3-2.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 23, Vighignolo 22, Lomello 20, Varzi 18, Bressana 16, Assago 15, Accademia Vittuone, Bastida 12, Settimo Milanese 11, Magenta, Corbetta 9, Accademia Gaggiano, Barona 8, Robbio 7, Bareggio SM 5, Voghera 3.

DECIMA GIORNATA (domenica 11 novembre, 14.30): Bareggio SM-Barona, Bressana-Assago, Corbetta-Lomello, Robbio-Accademia Vittuone, Settimo Milanese-Viscontea Pavese, Varzi-Magenta, Vighignolo-Accademia Gaggiano, Voghera-Bastida.

