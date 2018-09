Puliamo il Mondo con Legambiente a Rosate e Gudo il 29 settembre: la 26esima edizione dell’iniziativa che si prende cura del pianeta.

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di "Clean Up the World!" iniziativa che da quasi 30 anni sensibilizza la gente per prendersi cura del nostro Pianeta. Quest'anno celebriamo la 26ma edizione di Puliamo il Mondo con un'attenzione particolare all'abbattimento delle barriere, siano esse culturali, sociali, religiose. Il Circolo Legambiente Terre di Parchi, fin dalla sua nascita, organizza le edizioni che si tengono in collaborazione con il Comune di Rosate e da un paio d'anni anche con il Comune di Gudo Visconti. L'appuntamento quest'anno sarà per la mattina di sabato 29 settembre presso il municipio di Rosate alle 10 e la piazza di Gudo Visconti, alle 9. Saranno consegnati gli attrezzi e i materiali per la raccolta dei rifiuti. Al termine della mattinata verrà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti. Per info: legambiente.abbiategrasso@gmail.com.