Raduno Disabili al laghetto Euro Pesca di Vermezzo: giornata di serenità ed allegria domenica 30 settembre.

Domenica 30 settembre alle 15 presso il laghetto Euro Pesca di via Marconi a Vermezzo si è svolto il Raduno Disabili. Il tempo pre-autunnale è stato molto mite e soleggiato ed ha favorito la buona realizzazione della manifestazione. Il raduno è stato sponsorizzato dalla società Metalgiemme, azienda SpA vermezzese, specializzata nel commercio dei metalli non ferrosi Grazie a questa sponsorizzazione domenica sono state offerte coppe e briefing ai ragazzi ospiti di strutture locali quali Il Melograno di Cassinetta di Lugagnano e Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Circa una trentina di ragazzi ospiti di dette strutture, accompagnati a Vermezzo dai gruppi Andy ed Anfass, aiutati da garisti del laghetto si sono cimentati con la pesca, fatto un bel briefing e posato per le foto, ricevendo ognuno una bella coppa come ricordo e premio.

Euro Pesca e la gestione del laghetto ringraziano il Comune di Vermezzo per il Patrocinio della manifestazione, i titolari di Metalgiemme per la sensibilità dimostrata per tanti anni verso i diversamente abili e per la sponsorizzazione della giornata, i maestri pasticceri di Sepal Srl per le creme donate ai disabili, i volontari del Gruppo Andy (Manuela e gli altri), i volontari del Gruppo Anfass (Attilio e gli altri), tutti i partecipanti pescatori ed amici del laghetto e del negozio Euro Pesca per aver aiutato nonostante gli impegni, rendendo possibile la realizzazione della 13esima edizione della manifestazione. «Ciò che conta di più – concludono gli organizzatori – è leggere nei loro occhi la soddisfazione di aver passato una bella giornata in serenità ed allegria».