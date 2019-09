Ragazzi Asperger, inaugurata a Milano la scuola “Scuola Futuro Lavoro”. Si tratta della prima realtà in Italia per alunni affetti dalla sindrome.

Inaugurata la scuola inclusiva

Ieri, sabato 7 settembre 2019, erano presenti esponenti di Regione Lombardia con gli assessori Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Stefano Bolognini (Politiche sociali, Abitative e Disabilità) che hanno inaugurato la scuola. Presenti anche il sindaco Giuseppe Sala, Massimo Montini, presidente della Fondazione “Un futuro per l’Asperger”, e Lucio Moderato, responsabile scientifico della scuola.

Opportunità nelle aziende per i ragazzi

“Si tratta di un istituto unico in Italia – ha detto l’assessore Bolognini – struttura che forma i ragazzi diplomati affetti dalla sindrome di Asperger, con uno sguardo alle nuove tecnologie e nuove competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro. I ragazzi, al termine di questo particolare percorso didattico, potranno diventare delle vere e proprie risorse per le aziende”.

Prima realtà in Italia

“Una scuola davvero particolare per dei ragazzi speciali – ha evidenziato l’assessore Rizzoli -. La Lombardia ha un unicum nell’offerta formativa che consente di prestare attenzione a tutti. Si tratta della prima realtà in Italia, siamo orgogliosi per la nostra regione”.

