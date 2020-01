Renato Franchi, il noto cantautore di Rescaldina e famoso in tutto l’Altomilanese, presenterà il nuovo album “InCanto” all’evento promosso dalla rivista “L’isola che non c’era” che si svolgerà nello spazio del Club Tenco e in piazza Bresca a Sanremo.

Renato Franchi al Tenco e piazza Bresca

Trasferta ligure per Renato Franchi, cantautore di Rescaldina e famoso in tutto l’Altomilanese: il 4 febbraio sarà a Sanremo, nel pomeriggio presenterà il suo ultimo album “InCanto” nell’evento promosso dalla rivista “L’isola che non c’era” che si svolgerà nello spazio del Club Tenco (alle 15) e in piazza Bresca (alle 16.30). In serata, nella stessa città, prenderà il via l’edizione 2019 del noto festival della canzone italiana.

“Sarò presente con i miei compagni di viaggio Sara, al violino, Roberto al basso, Viky & Gianfranco alle ritmiche – annuncia Franchi – Due momenti importanti del mio-nostro viaggio musicale. Suoneremo alcuni brani del nostro nuovo disco che ha trovato una buona accoglienza da parte della critica e, soprattutto, da chi ha acquistato l’album o ha ascoltato i brani nei live. Saremo con le chitarre in mano nella città dei fiori, di Luigi Tenco, della canzone italiana, con le nostre canzoni, con le mie e tue parole di speranza, d’amore e d’umanità. Qualcuno le ascolterà, troveranno nuove strade, nuovi cicli.



TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE