Notte agitata per i volontari del 118 intervenuti anche a Legnano per una rissa

La rissa è scoppiata pochi minuti dopo la mezzanotte

Erano da poco passata la mezzanotte quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero insieme ai volontari della Misericordia di Arese sono intervenuti in Corso Garibaldi a Rho per sedare una rissa tra un gruppo di persone a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni che, dopo le prime medicazioni sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho.

Rissa anche a Legnano

Personale del 118 che è dovuto intervenire per una rissa anche a Legnano. Questa volta sono stati i volontari della Croce Rossa che, insieme ai carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti alle 2 in via Pietro Micca. Due le persone portate in ospedale per le ferite riportate durante la rissa, un uomo di 41 e uno di 42 anni

Intossicazione etilica a Parabiago

Prima di andare a Legnano in via Micca, i volontari della Croce Rossa legnanese erano intervenuti a Parabiago per soccorre, in via Mameli un uomo di 45 anni che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. L’uomo dopo l’arrivo dell’ambulanza ha rifiutato il trasporto in ospedale.