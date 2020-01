Rotonda sul Sempione, via alle buche: sono in corso oggi, a San Vittore Olona, i lavori per la rimessa in sicurezza dell’asfalto della strada.

Rotonda sul Sempione, i lavori

Nei giorni scorsi le maxi buche che si erano aperte nella zona della rotonda sul Sempione a San Vittore Olona, all’incrocio tra le vie Piave e Parini (zona del parco commerciale La Carbonaia) avevano fatto scattare la protesta. Il manto stradale con veri e propri “crateri” aveva spaventato un po’ tutti e fatto temere per l’incolumità di motociclisti e per l’assetto delle auto.

L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Pessina aveva ricordato che la competenza sul Sempione è di Anas e che i lavori sarebbero partiti a breve. Così oggi, lunedì 13 gennaio 2020, i tecnici e macchinari dell’Anas sono entrati in azione intervenendo sulla rotonda e altri tratti della statale (compreso quello davanti alla biblioteca di Villa Adele).

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE