Sono stati arrestati questa notte tra Pioltello e Bareggio sei sudamericani protagonisti di furti con destrezza in diversi istituti di credito in Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e bassa Lombardia. Per un bottino complessivo di oltre 120mila euro.

Rubavano sotto il naso dei banchieri: presi a Bareggio

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Parma hanno preso avvio nel dicembre del 2017 quando il vice direttore di un’agenzia Bnl nella città ducale ha denunciato il furto di due sacchi contenenti 120mila euro e destinati a rifornire le casse del bancomat. Particolare la modalità utilizzata dai criminali. Nessuna violenza o atto intimidatorio, semplicemente hanno agito da squadra. Due persone hanno distratto i cassieri attirando l’attenzione mentre un terzo entrava nella parte riservata e rubava i due sacchi.

Professionisti ed esperti

Esaminate le immagini delle videocamere, i militari hanno subito ipotizzato che si trattasse di una banda specializzata in questo genere di furti con destrezza. Di conseguenza hanno passato in rassegna altri casi simili scoprendo un colpo consumato presso la banca Ubi di Alba in provincia di Asti. Dalle immagini di questo secondo caso è stato possibile riconoscere un volto noto e incrociando le utenze telefoniche sono risaliti a una in particolare presente in entrambi i luoghi al momento dei colpi.

Individuati

Il riconoscimento, però, è avvenuto in Vento quando i predoni avevano intenzione di colpire una banca del luogo. Gli investigatori parmensi in trasferta hanno esaminato le immagini delle telecamere di sicurezza cittadine e i varchi della Ztl individuando e identificando tutte le persone coinvolte nella banda. Tutti sudamericani, uomini e donne insieme.

L’arresto

Il cerchio è stato chiuso stanotte, intorno alle 5, quando i carabinieri del Nucleo investigativo di Parma in collaborazione con i militari della Tenenza di Pioltello e della Polizia Locale sono intervenuti a colpo sicuro arrestando i criminali mentre ancora dormivano.

TORNA ALLA HOME PAGE PER IL RESTO DELLE NOTIZIE.