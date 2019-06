Sarà presentata martedì prossimo la seconda edizione della manifestazione “Salute tra il sacro e l’olistico” a Carnago.

Salute tra il sacro e l’olistico per ricongiungersi alla natura

Si terrà domenica 21 luglio la seconda edizione della manifestazione “Salute tra il Sacro e l’Olistico”, che quest’anno avrà come tema “Ricongiungersi con la natura, in noi e intorno a noi”. “La natura alimenta, trasforma e rigenera in silenzio, senza fretta – spiegano gli organizzatori – La esploreremo insieme a chi vi si dedica quotidianamente, sul nostro territorio, attraverso discipline, meditazione, conferenze e trattamenti”.

Natura, cultura e olismo

A introdurre la giornata Claudia Canavesi, presidente di “aBaco” che dal 2010 collabora con l’Assessorato alla cultura di Carnago per le mostre di Arte Contemporanea in San Rocco: “Dal 2016 ho fondato questa associazione con vocazione per l’arte contemporanea e l’Olistico: benessere, arte, cultura, olistico. Per proporre gli eventi in ambito olistico ho chiesto supporto ad associazioni ed operatori che se ne occupano. La mia preparazione è specificatamente artistica ma, credendo anche nell’efficacia dell’olistico, ho trovato gli interlocutori adeguati.

Il programma

Durante la giornata saranno presenti anche manufatti di artigianato come le magliette dello Spazio Luce, libri di settore di La Bottega delle Idee di Castiglione Olona, pergamene e studi calligrafici a cura di Alessandra Biagini, preparati a base di erbe a cura dell’erboristeria La Mimosa di Venegono Inferiore, piantine e prodotti dell’orto di Pratinfiore di Cassano Magnago.

La giornata:

Dalle 9 alle 10 Risveglio Energetico con Gaelle Lab

Dalle 10.15 alle 11.15 Meditazione con Gaelle Lab

Dalle 11.30 alle 12.30 Il potere delle erbe, a cura della naturopata Erica Biancon

Dalle 15 alle 16.30 Il mondo vegetale: agricoltura 100% naturale, a cura di Alice De Bernardi, titolare dell’azienda agricola Pratinfiore

Dalle 16.45 alle 17.45 Qi Gong e Tai Chi stile Yang a cura della scuola ITCCA Italia

Dalle 18 alle 19 La Valle del Tao – meditazione canalizzata dal Maestro Carlo Lopez.

Durante tutta la giornata, trattamenti Reiki da 20 minuti a offerta libera, consulti di iridologia a offerta libera, stand di libri e magliette, angolo di calligrafia e prodotti a base di erbe.

