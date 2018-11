Scuola chiusa dopo le infiltrazioni d’acqua in via Dei Boschi.

Scuola chiusa, il paese è bufera

La mattina di mercoledì 7 novembre i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della scuola materna di via Dei Boschi per infiltrazioni d’acqua. Tra la comunità nervianese il caso fa discutere: mamme e papà sono sul piede di guerra contro l’Amministrazione comunale, arrivano le proteste da parte delle liste di opposizione “Nerviano in Comune” e “Scossa civica” così come dal Pd Nerviano. Posizioni riportate nell’ampio servizio su Settegiorni in edicola con anche le parole del sindaco e la data e luoghi di quando e dove riprenderanno le lezioni.

