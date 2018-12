Un grave lutto ha colpito il Comune di Senago. Si è spento nel giorno di Natale il geometra comunale Luigi Romano, detto Gigi.

Geometra comunale, il ricordo del sindaco

«Proprio giovedì scorso è passato a salutarmi per darmi una buona notizia sul ponte di via Isolino e, in maniera scherzosa, mi ha chiesto il permesso di poter andare in Sicilia», ricorda il sindaco Magda Beretta. Nella sua esperienza trentennale al palazzo, Romano ha dato il via a numerosi lavori. «Si tratta di una gravissima perdita per noi sia dal punto di vista umano che professionale. Era la memoria storica del nostro Comune, un dipendente sempre ligio al suo dovere», ha aggiunto il primo cittadino.

