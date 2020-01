Sparano contro una gatta ferendola alla testa: il grave episodio è avvenuto a Mozzate in via Rosselli proprio durante le vacanze di Natale.

Sparano contro una gatta: i proiettili la feriscono in testa

“Hanno sparato in testa alla nostra gatta”. E’ questo lo sfogo esasperato dei proprietari della gatta Sabbia, residenti in via Rosselli a Mozzate, che durante le festività hanno trovato il loro micio tricolore di 12 anni con una ferita sul capo causata da proiettili di plastica. “Ci siamo spaventati terribilmente quando l’abbiamo vista in quello stato e, appena ce ne siamo accorti, abbiamo poi provveduto a medicarla”, raccontano i coniugi, aggiungendo: “Abbiamo visto la ferita, per fortuna non molto profonda, e gatta era già riuscita da sola a estrarsi i proiettili in plastica. Ci sentiamo fortunati perché poteva andare decisamente peggio per la nostra amata Sabbia, che già è anziana e poco agile. Ora, dopo quanto avvenuto, è rimasta anche comprensibilmente traumatizzata”.

Non è la prima volta

I proprietari avevano subito un episodio simile molti anni fa ai danni del loro gatto siamese e, nello scorso mese, hanno visto sparire nel nulla uno dei loro cuccioli di gatto. Non si sa se questi episodi siano collegati tra loro, ma è certo che sparare a un animale sia un episodio gravissimo e ingiustificabile.

