Sport, altri due milioni di euro per migliorare le strutture, stanziati contributi per 27 progetti.

Sport, contributi all’impianto di via Biffi

Dalla Regione contributi per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Biffi. Si tratta di uno dei 27 progetti dei Comuni lombardi che beneficeranno dei 2 milioni di euro aggiuntivi per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi. Il nuovo finanziamento quindi si aggiunge a quello che, in dicembre, ha visto l’assegnazione, a fondo perduto, di 8 milioni di euro di contributi assegnati a 68 Comuni lombardi per la messa a norma dei centri sportivi sul territorio regionale.

Valorizziamo sport di base per candidatura Olimpiadi

“Con questo incremento di 2 milioni di euro – ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia – salgono a 10 milioni gli investimenti che negli ultimi mesi abbiamo stanziato per gli impianti sportivi lombardi. Risorse molto importanti, che evidenziano ancora di più l’impegno del presidente Fontana, dell’intera Giunta e del mio Assessorato, a favore dello sport di base, che viene praticato sul territorio. Un ulteriore sforzo che abbiamo voluto mettere in campo soprattutto per incentivare l’attività sportiva a tutti i livelli e in ogni area geografica della nostra regione”.

TORNA ALLA HOME