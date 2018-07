Spray e bastone: la nuova frontiera della Polizia locale. A Magenta illustrata la nuova dotazione di difesa del personale, adottata da numerosi Comuni del Patto locale, a fronte di un corso di formazione e in linea con la normativa.

Spray e bastone

Non solo la pistola, ma anche due strumenti intermedi per difendersi e dirimere le tensioni senza il rischio di causare lesioni permanenti. Il vicecomandante Umberto Trope, di Bareggio, ha spiegato le novità, introdotte a tutela degli agenti, che hanno acquisito anche qualche tecnica utile per neutralizzare senza conseguenze un eventuale aggressore.

Formazione e upgrade

Una Polizia locale sempre più “sul pezzo”, che studia, si forma e si allena per far fronte a nuove necessità operative. E’ questa l’evoluzione del Patto locale, come ha spiegato la comandante magentina Monica Porta. Sul giornale in edicola venerdì 6 luglio, tutti i dettagli del progetto.