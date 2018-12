Tempo stabile nei prossimi giorni ma anche tanta nebbia. In Lombardia sono attese giornate senza precipitazioni e con temperature nella media stagionale. Più miti sui monti.

Ci attendo giornate di tempo stabile, in cui nebbie e foschie saranno predominanti soprattutto in Pianura. Secondo le previsioni del Centro Meteo Lombardo l’alta pressione continuerà a farla da padrona per lo meno fino ai primi di gennaio, probabilmente fino al 5/6 gennaio.

Perciò la neve e la pioggia saranno un miraggio, mentre nebbie e nubi basse in pianura, e sole sui monti, saranno una certezza.

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Giovedì e venerdì: al mattino in pianura nebbie/foschie, durante le ore centrali possibile dissolvimento delle nebbie su alta pianura e parte delle media, su bassa pianura nubi basse.

Soleggiato sui monti.

Temperature minime comprese tra -3 e 0 gradi, le massime si assesteranno sui 6/8 gradi su alta pianura.

Sui monti temperature oltre media con punte di 6/7 gradi.

Sabato e domenica: ancora nebbie in pianura specie tra la notte e metà mattina, e poi tra la sera e la notte. Possibile un po’ di sole durante il giorno su alte pianure e parte della media pianura. Sole sui monti. Persistenza di foschia o nubi basse su pianura meridionale.

Temperature negative o prossime agli zero al mattino in pianura, max sui 7/9 gradi su alta pianura, un po’ più basse sul resto della fascia pianeggiante.

Mite sui monti con temperature sui fino a 7/9.