Alle 18 un minuto di black out simbolico per partecipare all’iniziativa per il risparmio energetico

Il Castello Visconteo al buio per un minuto, black out alle 18

Il Comune di Abbiategrasso, su iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente, aderisce simbolicamente a “M’illumino di Meno 2019”, una vera e propria campagna di sensibilizzazione all’uso responsabile delle risorse e all’adozione di comportamenti ecosostenibili, lanciata 15 anni fa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2.

Partecipa anche tu

L’efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta, non solo simbolica. Alle ore 18 saranno spente per un minuto tutte le luci interne e del cortile della sede comunale del Castello Visconteo. Partecipa anche tu all’iniziativa, spegnendo per un minuto le luci della tua casa e dando il tuo contributo impegnandoti a ridurre gli sprechi nei consumi domestici.