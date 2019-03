Vermezzo, stage per allenatori all’Accademia

Vermezzo, technical stage di calcio rivolto a staff e allenatori di tutte le categorie all’Accademia Milanese. Organizza Village.

Technical stage di calcio a Vermezzo. Si tratta di un corso rivolto a staff e allenatori di tutte le categorie per diventare protagonisti del calcio del futuro, attraverso il «Comprehensive creative approach» (Cca): un metodo integrato i cui obiettivi sono la conoscenza del gioco e dell’atleta, competenze gestionali, competenze relazionali e comunicative, l’esplorazione del calcio del futuro. Il corso si terrà lunedì 18 e martedì 26 marzo e lunedì 1 e martedì 9 aprile, presso l’Accademia Milanese, dalle 18 alle 22.30.

Nello staff della società organizzatrice «Village», oltre a Edgardo Zanoli, Domenico Gualtieri e Silvia Pasolini, c’è anche Filippo Galli, ex giocatore ed ex direttore del settore giovanile del Milan. Nella prima data prevista, si parlerà del Comprehensive creative approach: l’esperienza e la storia, la metodologia, l’area atletica e l’area psico/relazionale dentro il metodo integrato. Il 26 marzo, talento e sviluppo del talento saranno i temi dell’incontro con riferimento al gioco e tattica nell’attività di base, allo sguardo sulle componenti motorie, alla scoperta relazionale. Il gioco di possesso e di comando, ovvero i principi del gioco, saranno l’argomento del terzo incontro. Per concludere, il 9 aprile, applicazione del Cca in ogni situazione, con il gioco di possesso e di comando nel caso dei dilettanti.

Ad ogni incontro, saranno svolte attività sul campo: tecnica applicata, gioco di posizione, situazione di gioco, partita. Il costo per lo stage è di 300 euro, in cui sono incluse le attività, un kit di benvenuto, il materiale didattico, un supporto a distanza per 6 mesi. Il miglior elaborato finale verrà premiato con un'esperienza formativa individuale. Per ulteriori informazioni: ask@village.place, 02-87.15.80.76.