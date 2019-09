Al Villaggio Amico appuntamento domenica 6 ottobre per sostenere la nascita del progetto Un pugno al Parkinson’.

Villaggio Amico sostiene il progetto “Un pugno al Parkinson”

Domenica 6 ottobre a Villaggio Amico si svolgerà il primo Grande Torneo a Premi di Burraco organizzato dalla Residenza sanitaria assistenziale di Gerenzano e da Rock Steady Boxing Como Lake – progetto nato nel 2014 da un’intuizione di Tiberio Roda che per primo portò in Europa il metodo Rock Steady Boxing, fondato dall’americano Scott C. Newman nel 2006.

Grande torneo di burraco

Il torneo, aperto a tutti gli appassionati di Burraco, sarà regolato da arbitri certificati Burraco Game Milano – Abi e sarà l’occasione per contribuire a una nobile causa e sancire l’inizio di una stretta collaborazione tra le due realtà. Il ricavato della serata verrà infatti destinato alla nascita del progetto ‘Un pugno al Parkinson’ che partirà alla palestra dell’Energy Center di Villaggio Amico nel mese di novembre 2019 grazie alla volontà di Marina Indino – direttore generale area tecnica operativa e responsabile comunicazione e marketing di Villaggio Amico – e alla collaborazione con i coach Bruno Frangi e Federica Scuccato.

Rock Steady Boxing è un tipo di boxe senza contatto in cui Tiberio Roda ha individuato una valida risposta al decadimento fisico provocato dalla malattia di Parkinson. Una disciplina che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa patologia, portando a un cambio di prospettiva e a una diversa percezione di sé – da “malato” ad “atleta che si diverte” – e che può integrarsi a percorsi già esistenti, con il valore aggiunto della pratica sportiva ad alta e bassa intensità, della dinamica positiva del gruppo, del divertimento condiviso.

Sono aperte le iscrizioni

Il torneo inizierà alle 14:30 e si concluderà alle 18:30 con la premiazione delle prime tre coppie classificate e con l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi partita nei mesi scorsi. La partecipazione è aperta sia alle coppie che ai singoli (jolly).

Per partecipare è necessario prenotarsi alla segreteria del Villaggio Amico: tel. 02-96489496, email: info@villaggioamico.it.

È richiesto un contributo liberale a partire da 15 euro da consegnare il giorno dell’evento.

