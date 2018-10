Una strage di mici quella avvenuta al gattile di Rho. La struttura di via Turati, alle prime ore di giovedì 27 settembre, è stata vittima di un incendio. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, si sono sviluppate creando notevoli danni. E la morte di circa un centinaio di animali che erano ospitati all’interno. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

LEGGI: Incendio al gattile di Rho, strage di mici FOTO e VIDEO

100 ore di diretta radio con ClusterFM

Molti i gesti di solidarietà che da quel terribile 27 settembre si sono succeduti. L’ultimo è quello di ClusterFM, una web radio nata nel 2006 a Rho. Da ieri alle 8 infatti, mercoledì 17 ottobre, stanno facendo una maratona di 100 ore di diretta radiofonica fino a domenica 21 alle 12. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per il gattile “Dimensione Animale” di Rho, distrutto recentemente dal grave incendio. Tra gli ospiti di domani, venerdì 19 ottobre, anche un nostro giornalista, Stefano Giudici.

LEGGI ANCHE:

Incendio al gattile di Rho, strage di mici FOTO e VIDEO

Incendio al gattile di Rho: ecco come mandare aiuti VIDEO

Michela Brambilla al gattile di Rho dopo l’incendio FOTO e VIDEO

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE