110° candeline per il distaccamento operativo dei Vigili del Fuoco di Lomazzo

Domenica 8 settembre alle 9.30, alla presenza delle Autorità, in occasione del 110° anniversario della fondazione del distaccamento operativo dei Vigili del Fuoco di Lomazzo, avverrà la sua intitolazione alla memoria del Capodistaccamento Carlo Luigi Galli. La zona operativa di competenza delle squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo interessa i comuni limitrofi per superficie territoriale di circa 95 kmq con una popolazione residente di 85.500 unità.

Ecco come è composto

Fanno parte del personale 32 uomini e 2 donne. La sede è inoltre attrezzata logisticamente per accogliere, in caso di calamità, anche squadre aggiuntive. Il distaccamento svolge mediamente ogni anno circa 300 interventi come ad esempio incendi, incidenti stradali, soccorso a persone e danni per maltempo. Gli automezzi operativi in dotazione al distaccamento, un’autopompa serbatoio, un’autobottepompa, una campagnola con un rimorchio, un’autovettura e un autofurgone, sono infatti pronti all’immediata risposta alle varie tipologie di necessità di soccorso tecnico urgente.