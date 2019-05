13 maggio Aula Consiliare: alle 21 il faccia a faccia tra i candidati Sindaci

13 maggio Aula Consiliare: a Pogliano il faccia a faccia

E’ tutto pronto per la serata del faccia a faccia tra i candidati per la corsa alla poltrona di primo cittadino del territorio del poglianese. L’evento, organizzato da Settegiorni, si terrà nell’Aula Consiliare lunedì 13 maggio alle 21. E’ invitata tutta la cittadinanza.

Beniamino Marinoni, 61 anni, pensionato (già eletto in Consiglio Comunale dal 1990 al 2009), <<Vivere Pogliano>> (per lo schieramento di centro sinistra). Carmine Lavanga, 49, esperienza nel settore edilizio, attuale Vice Sindaco, delega ai Lavori Pubblici, <<Insieme per Pogliano>> (per il gruppo di centro destra). Samuele Clerici, 30, programmatore analisi dati, Business Intelligence, MoVimento 5 Stelle. Sono questi i rappresentati delle rispettive squadre che si affronteranno in un comune aperto ai residenti per l’occasione. L’obiettivo sono le elezioni del 26 maggio. La morale si basa sui principi del confronto, della trasparenza, i programmi a riguardo dei grandi temi di Pogliano. Botta e risposta, le spiegazioni guardandosi negli occhi. La logica della chiarezza. L’occasione di saperne di più.

Tutti e tre i candidati. Una sera sola. Saranno colloqui, insieme, di posizioni che a volte dividono su fronti diversi. Il dibattito si basa sulla discussione dal vivo, le idee spiegate, le battute di un dialogo sistematico e diretto.

