Domani sera in Duomo, in occasione della Redditio Symboli, i 19enni consegneranno le loro Regole di vita all’Arcivescovo Delpini.

19enni alla veglia per consegnare la Regola di vita

Domani, sabato 6 ottobre, alle ore 20.45, una delegazione di 19enni della Diocesi di Milano saranno in Duomo per consegnare simbolicamente la loro “Regola di vita” nelle mani dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Occasione della consegna sarà la Redditio Symboli, veglia di preghiera che coinvolgerà 5mila giovani tra i 18 e i 23 anni. Con la loro testimonianza questi giovani dimostrano che anche nell’epoca dei social media, del tempo consumato, c’è ancora spazio per la preghiera, l’ascolto della Parola, l’impegno per gli altri.

Riappropriarsi delle proprie giornate

Quest’anno ai 19enni dei corsi di formazione della Diocesi di Milano è stato chiesto di affrontare una profonda riflessione sulle loro vite. Questi ragazzi si trovano in un momento delicato del loro percorso di crescita: hanno appena terminato le scuole superiori. In questi giorni stanno per esordire nel mondo del lavoro o stanno iniziando l’università. E’ stato chiesto loro di fermarsi a pensare sulle modalità con cui impiegano il proprio tempo. Lo scopo era quello di consentire ai giovani di riappropriarsi delle proprie giornate, pensando a quello che realmente desiderano per la loro vita.

Le Regole di vita

Esito di questa riflessione, un elenco di principi-guida con cui affrontare scelte e problemi di tutti i giorni. Si sono venute così a formare piccole regole di vita quotidiana. Queste comprendono la preghiera, la cura delle amicizie, degli affetti e più in generale l’impegno per gli altri. A tutto ciò ognuno ha allegato un brano del Vangelo da cui si sentisse rappresentato. Le Regole di vita, così formate, sono state inviate all’Arcivescovo in una lettera a lui simbolicamente indirizzata.

Le parole di Tommaso, un 19enne della Diocesi

«Ho scelto di scrivere la Regola, perché penso che possa essermi molto utile. Ricevo tanti di quegli stimoli durante la giornata, che spesso mi sento travolto dalla quotidianità. Ritengo invece che aver messo nero su bianco alcuni punti fermi mi possa spronare a ricordare gli obiettivi che mi sono dato e non quelli che gli altri pretendono da me».

Un’invenzione del cardinale Martini

Don Massimo Pirovano, responsabile del settore Giovani della Pastorale giovanile della Diocesi, spiega:

«Inventato dal cardinale Martini durante il suo episcopato, la “Regola di vita” è uno strumento pedagogico molto diffuso nelle parrocchie della Diocesi. Costatiamo che continua a piacere molto ai giovani. Tanto più oggi, dove affetti e amicizie si consumano nello spazio di un WhatsApp o di un tweet è invece forte l’esigenza di prendersi un tempo più disteso per interrogarsi su sé stessi. Noi pensiamo che la Regola funziona proprio perché risponde a questa esigenza profonda».

La Veglia: ecco come seguirla

L’edizione di quest’anno della Veglia ha come tema il tempo da destinare alla riflessione sulla propria vocazione. Ad ispirarlo il del Vangelo di Giovanni “Erano circa le quattro del pomeriggio” (Gv 1,39). Questo argomento è al centro del Sinodo dei Vescovi che si sta svolgendo a Roma e cui partecipa anche l’Arcivescovo di Milano. La Redditio Symboli verrà trasmessa in diretta da Chiesa Tv, al canale 195 del digitale terrestre, Radio Mater e www.chiesadimilano.it.

