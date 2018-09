Il Festival della Salute dell’ASST arriva a Bollate. Il 15 settembre al Presidio Ospedaliero edizione 2018 dell’evento promosso dall’ASST Rhodense, che approda a Bollate per la prima volta. Il Presidio Ospedaliero Territoriale si apre alla cittadinanza per promuovere campagne informative a favore della cittadinanza e “aprire” ai cittadini. L’iniziativa si svolgerà durante l’arco di tutta la giornata, a partire dalle 10 fino alle 18 circa negli spazi interni e all’aperto di tutto l’ospedale. Musica, attività e intrattenimento per grandi e piccini, con l’esibizione di 15 band del territorio che si contenderanno il titolo per il contest “Malati di musica”.

Festival della salute a Bollate

Nella kermesse è prevista l’importante presenza di Patrick Djivas, uno dei bassisti più bravi della storia della musica italiana, componente della mitica band Premiata Forneria Marconi, che aprirà il contest e siederà in giuria. “Il Comune di Bollate – ha detto il Sindaco Francesco Vassallo – è molto orgoglioso di ospitare questa bella iniziativa finalizzata a far conoscere ai cittadini le tante attività del nostro POT, ma anche a far riflettere tutti sull’importanza della salute, della cura e della prevenzione. L’Amministrazione comunale sarà al fianco della direzione dell’ASST per sensibilizzare tutti, anche attraverso il divertimento, sull’importante ruolo di questo nosocomio per il nostro Comune. Ringraziamo l’Assessore regionale Giulio Gallera, il Direttore Generale Welfare, Luigi Cajazzo e il Direttore dell’ASST Ida Ramponi anche per l’impegno assunto a realizzare il Centro diurno integrato nella palazzina dell’ex CUP del Presidio ospedaliero territoriale (POT) di Bollate”.

Il programma

Alle 9.50 premiazioni dei gruppi di cammino, alle 10 cerimonia di apertura e taglio del nastro alla presenza dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e del Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia Luigi Cajazzo, alle 10.30 inaugurazione del reparto di Cure Subacute, alle 12 consegna benemerenze ex dipendenti (area palco). Alle 13.40 esibizione musicale del gruppo “I casi clinici”, quindi il contest “Malati di musica”, presentato da Max Pieriboni, comico di Colorado Cafè. Alle 15 esibizioni dal vivo delle band (in giuria Claudio Trotta, Marco Pinna, Ida Ramponi, Marco Ricci); alle 18 proclamazione dei vincitori e premiazioni. Nel corso del Festival si svolgeranno le seguenti attività: alle 8,30 partenza gruppo di cammino, alle 8.45 convegno “Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: l’importanza di giocare d’anticipo” in collaborazione con l’Associazione Presenza Amica Onlus nella Sala Conferenze della Biblioteca Bollate. quindi attività di prevenzione negli ambulatori: glaucoma (10-13), parametri vitali, glicemia e peso (10-18), counselling odontoiatrico (10-18). Tante iniziative sono previste nell’area espositiva, con mostre, laboratori, attività.