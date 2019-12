Tracce di ambiente, sostenibilità e verde a Bollate con i panettoni artistici.

Ecco i panettoni artistici

Bollate parla di sostenibilità ambientale dove meno ce lo si aspetta e in modo inconsueto. Sono stati realizzati i primi “panettoni” stradali a tema, pensati dall’assessore Vania Bacherini e dall’Ufficio Sostenibilità Ambientale del Comune e dipinti grazie alle sinergie con il Gab (Gruppo Artisti Bollatesi). Si trovano a Cascina del Sole, Ospiate e in via Silvio Pellico ma il progetto è destinato a proseguire in altri luoghi e con altri temi e colori.

L’idea è diffondere messaggi positivi

Si tratta di un percorso nuovo e alle prime battute (sei i panettoni già realizzati) ma con un tema di partenza già chiaro: ”Ambiente, sostenibilità, verde”. L’idea è quella di trasformare la città fin negli angoli e sfruttare ogni occasione per dare messaggi positivi, ma anche rendere la città più bella e meno anonima. E così anche semplici “panettoni” stradali, che hanno la funzione precisa di delimitare uno spazio, acquisiscono identità e diventano veicolo di un messaggio bello e utile.

Le parole dell’assessore

“Vivere i luoghi significa vederne i tratti identitari. Riconoscerli anche in base a un colore, a un tema – commenta l’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano Vania Bacherini – In questi anni a Bollate stiamo sviluppando un percorso di ridefinizione degli spazi anche attraverso la pittura. Possiamo chiamarla street-art o come vogliamo. Certo è che si tratta di qualcosa che ha una forte valenza simbolica; un modo per comunicare attraverso gli spazi all’aperto, oltre che virtualmente sui social. A voler dire: riprendiamoci gli spazi e i luoghi del nostro abitare”.

I primi panettoni e il loro significato

Ecco il significato dei primi panettoni realizzati: La terra brucia (fuoco), La cura dell’albero (mani), Camminare nel verde (tracce), L’acqua è preziosa (diamante), La luce è preziosa (cura), Il pollice verde è in noi (ricerca).

