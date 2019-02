A Gorla Maggiore rinascono antichi sentieri

Riqualificazione dei sentieri storici

Dalla valle a San Vitale, su due percorsi agevoli e riqualificati. E’ doppio progetto dell’amministrazione Zappamiglio per ripristinare i sentieri storici verso il santuario caro ai gorlesi e anche ai paesi al di là dell’Olona. Nei giorni scorsi è partito il primo intervento: prevede il collagamento tra il piede della costaiola riqualificata nel 2005 – che dal paese scende a innestarsi sulla strada del fondovalle – alla chiesa di San Vitale, attraversando in diagonale il pendio tra i boschi. L’opera prevede liberare il fondo dalle sterpaglie, la realizzazione di palizzate di contenimento verso valle e la posa di ghiaietto sull’intero percorso.

Opere finanziate da Holcim e Cariplo

I lavori – avviati dopo l’ottenimento delle liberatorie dei proprietari per l’acquisizione dei terreni attraversati – sono finanziati con le risorse delle compensazioni ambientali della cava Holcim. In un successivo momento partirà anche il secondo progetto di recupero di un altro percorso storico: quello che scende direttamente dal sagrato di San Vitale e si innesta sul sentiero che proviene dal piattello di Fagnano e dalle cascine Balzarine: anche qui l’antico collegamento sarà ritrovato sotto alla vegatazione, liberato, messo in sicurezza e reso percorribile in modo agevole. Qui l’iter è ancora in corso, ma il finanziamento c’è già e arriva da un bando di fondazione Cariplo. In entrambe le opere è prevista anche la pulizia del sottobosco, unendo al ripristino dei sentieri anche la prevenzione antincendio.

In arrivo anche il nuovo parco di San Vitale

«Nella commissione Ambiente abbiamo presentato questi lavori – anticipa il sindaco Pietro Zappamiglio – e soprattutto illustreremo il progetto definitivo esecutivo, già approvato da Pedemontana, del Parco di San Vitale. Questi interventi, nel loro complesso, porteranno una significativa valorizzazione dell’area di San Vitale e dell’ambiente circostante, raggiungendo un altro obiettivo che ci eravamo impegnati a perseguire».

