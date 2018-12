A Gorla Maggiore sindaco e parroco premiano i 90enni

Novantenni, premiati

Una tradizione attesa

Premiati i 90enni nella festa dell’Immacolata. E’ ormai una tradizione attesa quella che vede Amministrazione e parrocchia consegnare un riconoscimento a chi rappresenta un riferimento dei valori che fondano la comunità. A consegnare le targhe – con un messaggio di gratitudine e di augurio – il parroco don Valentino Viganò e il sindaco Pietro Zappamiglio insieme, oltre agli assessori Annalisa Macchi e Anna Pagani e al consigliere Antonio Agostino Ninone.

“Vite dedicate al lavoro, al sacrificio e alla famiglia”

«La festa dei novantenni è un’iniziativa molto apprezzata – spiega Anna Pagani – un modo con cui amministrazione e parrocchia desiderano ringraziare e ricordare i nostri concittadini. Sono persone attive e in gamba che hanno voluto essere presenti alla cerimonia a loro dedicata, circondati dall’affetto dei familiari e di tutta la comunità. Riteniamo giusto fare festa con loro perché le loro vite, dedicate al lavoro, al sacrificio, alla famiglia, rappresentano una testimonianza viva e tangibile di questi valori. In un’epoca dove tutto scorre veloce, occorre fare memoria delle nostre radici e prendere esempio da chi, nonostante il passare del tempo, mantiene ancora uno spirito vivo e uno sguardo ottimista. Questo è un bell’insegnamento per tutti».

A ritirare il premio in 12

Ecco i premiati: Albertina Botta, Enrichetta Canavesi, Maria Antonietta Candiani, Giovanni Colombo, Lucealba Colombo, Marcella Colombo, Maria Evanuici, Tecla Garfarino, Fernanda Giani, Adele Lovati, Elsa Rota, Vittoria Spigolon.

