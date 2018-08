Il Centro invita tutti, domenica 23 settembre, a partecipare alla seconda edizione della Walk & Run – Traguardo Salute. L’evento sportivo non competitivo promosso in collaborazione con Humanitas Medical Care di Arese.

Il Centro: si corre insieme alla Walk & run

Il Centro invita tutti, domenica 23 settembre, a partecipare alla seconda edizione della Walk & Run – Traguardo Salute. L’evento sportivo non competitivo promosso in collaborazione con Humanitas Medical Care di Arese. L’appuntamento si svolge intorno a Il Centro e a La Pista di Arese. Prende vita grazie al patrocinio dei comuni di Arese e Lainate con la collaborazione di GSO Don Bosco. Sono due i percorsi non competitivi di 4 e 9 km tra cui scegliere. Novità di quest’edizione, è la partecipazione aperta anche agli appassionati di Nordic Walking.

Un ricco programma di iniziative

La Walk & Run aspetta tutti nell’area esterna del mall (fronte Viridea) con un ricco programma di iniziative. Dalle ore 9.00, gli specialisti di Humanitas Medical Care aspettano i partecipanti per consigli e consulti gratuiti. Ore 9.00 – 9.30. Ritiro pacco gara, riservato ai primi 500 iscritti, con tante utili sorprese. Ore 10.00. Partenza dei partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 9 Km. Ore 10.20. Partenza dei partecipanti che percorreranno il circuito non competitivo di 4 Km.

Per ogni percorso verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne classificati e per tutti i partecipanti una ricca area ristoro allestita da IPER, la grande i. Inoltre, al termine della manifestazione verranno estratti molti premi per un vero “pieno di salute”. Oltre all’efficacissimo corso di guida sicura su auto, da svolgersi presso La Pista, Centro di Guida Sicura ACI VALLELUNGA.

Madrina dell’edizione 2018 sarà Ilaria d’Amico

Ma le sorprese non sono finite! Madrina dell’edizione 2018 sarà Ilaria d’Amico. Volto noto degli schermi televisivi, impegnata al fianco della Scuola Italiana di Senologia ONLUS. La Scuola Italiana di Senologia ONLUS arricchisce, infatti, l’area dedicata alla prevenzione della Walk & Run 2018. Presente uno stand tutto al femminile nel quale specialisti senologi intendono promuovere l’importanza della diagnosi precoce e di uno stile di vita sano, integrato da una regolare attività fisica.

Da mercoledì 29 agosto le iscrizioni on line

Partecipare all’evento è semplicissimo: da mercoledì 29 agosto si potrà iscriversi on line sul sito www.humanitas-care.it. Oppure recandosi personalmente presso Humanitas Medical Care situato al primo piano del mall di Arese. La quota di iscrizione verrà interamente devoluta alla Fondazione Humanitas. Questa sostiene progetti, anche di volontariato, volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Per ulteriori informazioni, costi di partecipazione e regolamento, consultare il sito de Il Centro (www.centroilcentro.it) e di Humanitas Medical Care (www.humanitas-care.it).