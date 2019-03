A lezione d’igiene dentale: una giornata diversa per i ragazzi della primaria

A lezione d’igiene dentale: per i bambini della don Milani

Martedì 5 marzo ha aperto ad un programma diverso, per i piccoli della scuola elementare statale di Pogliano. Seppur ben inserito nell’ottica della didattica, l’evento, a sorpresa, sull’igiene e la cura dei denti ha coinvolto i bambini. Si è trattato dello stile, semplice ed informale, di una lezione fuori dall’ambiente solito: in pratica il desueto della quotidianità. Fuori dal contesto dell’abitudine.

L’incontro, tenuto dal dottor Fabrizio Prampolini, medico dentista che opera nel territorio di Nerviano, ha ricreato un’atmosfera interattiva e partecipata. Ha catalizzato l’attenzione e riscosso successo il suo intervento: un intervento esemplificativo che, attraversando il mondo dei ragazzi, ha voluto comunicare l’importanza di una corretta cura dei denti. E’ stato un modo divertente e delicato di entrare nella morale dei bambini per un obiettivo.

All’Auditorium del plesso della Paolo Neglia la mattina del 5 marzo: è andato in onda il cartone animato. Una spiegazione dettagliata, in chiave semplice ed autoironica. A conclusione ad ogni ragazzo è stato regalato un kit per l’igiene dentale. Spazzolino e dentifricio: contro zuccheri e batteri. La semplicità di un concetto da non sottovalutare.

<<Abbiamo fatto una dimostrazione su come lavarci i denti e su come sono fatti. Ci è piaciuto molto>>. Concludono così alcuni alunni della Scuola Primaria don Lorenzo Milani di Pogliano Milanese.

