A Magenta nasce il mercato agricolo. Il Comitato Agricolo del Magentino partesabato 2 marzo 2019 ufficialmente con al prima uscita settimanale.

Tutti i sabati dalle ore 8.00 alle 13.00 in piazza Formenti (piazza del Comune) a Magenta ci saranno gli stand dei prodotti agricoli locali a km zero. Un’opportunità importante per i cittadini.

Il commento

“Ci teniamo molto a questo progetto – afferma il presidente Giuseppe Porta -, il nostro obiettivo è promuovere la partecipazione delle aziende agricole del territorio e far conoscere le eccellenze dei prodotti del magentino, per questo motivo abbiamo pensato di avviare la nascita di un vero e proprio mercato agricolo nel centro della città”.