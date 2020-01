A Milano il Welfare è di tutti

Inatteso è stato l’interesse delle organizzazioni del terzo settore per l’educazione finanziaria come strumento da applicare in ambiti sociali come housing temporaneo, gioco d’azzardo, comunità.

Innovazione

Per la prima volta un ente locale ha assunto il ruolo di “broker” dei servizi erogati da soggetti qualificati in città attraverso una piattaforma web; l’offerta dei servizi qualificati e garantiti dall’amministrazione è stata raccolta in un unico catalogo ed offerta a tutti i cittadini, indipendentemente dai requisiti di accesso legati al reddito; gli enti del terzo settore hanno a disposizione uno strumento informativo per promuovere i loro servizi; il sistema di welfare cittadino può ottenere informazioni sui bisogni espressi anche da cittadini che non accedono ai servizi sociali pubblici.

Per la prima volta si sono sperimentate in un condominio forme di ascolto e coproduzione di servizi condivisi in risposta a bisogni aggregati all’interno di una comunità. Un metodo replicabile in futuro grazie anche alle competenze e le risorse portate in campo dai cittadini stessi.

Nel portale 2.0 saranno implementati strumenti di acquisto condiviso dei servizi che potrebbe essere oggetto di una linea di servizi dedicata alle comunità presenti in città (condomini, scuole, hub territoriali).

Comunicazione