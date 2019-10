Cnh annuncia la dismissione del sito di Pregnana Milanese . A rischio 300 posti di lavoro.

Si è tenuto oggi, martedì 1 ottobre, all’Unione industriali di Torino, un incontro con Cnh industrial che ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevederebbe la dismissione e conseguente chiusura del plant di Pregnana Milanese dove sono impiegati più di 300 lavoratori a partire dal 2020. A Pregnana vengono prodotti, per Cnh industrial, motori marini e gruppi elettrogeni ed è presente attività di packaging.

“Oggi ci è stata data una notizia gravissima per le lavoratrici e i lavoratori del plant di Pregnana Milanese: tutte le attività produttive Fpt Industrial verranno trasferite a partire dal 2020 a Torino. Seguiranno, nel 2021, le attività di logistica della Cnh. Dal 2021, quindi, a Pregnana non rimarranno più attività e questo avrà un impatto sull’occupazione di più di 300 lavoratori, 260 a tempo indeterminato e più di 40 delle società di appalto. Ci sono poi i lavoratori dell’indotto di cui non conosciamo i numeri esatti. La riorganizzazione è stata motivata dalla volontà del gruppo di concentrare tutta la produzione nella Fpt Industrial a Torino e le attività di logistica nello stabilimento Cnh di San Mauro, sempre a Torino. Se questo piano andrà avanti metterà in grave difficoltà centinaia di famiglie e l’intero territorio: il plant non deve cessare l’attività, ci impegneremo con tutte le nostre forze per impedirne la chiusura. La Fiom di Milano ha proclamato fin da ora uno sciopero fino a fine turno. Domani, mercoledì 2 ottobre verranno immediatamente convocate le assemblee per informare in maniera dettagliata i lavoratori e decidere le prossime iniziative.”