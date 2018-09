Anche gli equini temono di perdersi, come dimostra la curiosa foto di un nostro lettore.

Cavallo indeciso: dove per casa?

Fermo al semaforo di via Lainate a Rho all’incrocio con la statale 33 del Sempione un cavallo è stato sorpreso da un nostro lettore a “leggere” i cartelli stradali. Chissà se stava cercando la strada per casa, o altro. Il cavallo ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti di passaggio, strappando loro qualche sorriso in questa prima domenica dopo il ritorno dalle vacanze.

