A San Valentino regala e… “Vinci lo Shopping” a Il Centro di Arese.

A San Valentino regala e…

Il Centro ha la soluzione perfetta per chi vuole celebrare l’amore che lega due persone: la Gift Card da utilizzare negli oltre 200 negozi del mall alle porte di Milano. Inoltre a partire dal 1 febbraio fino al 15 novembre 2020 tutti coloro che acquisteranno una Gift Card de Il Centro, potranno tentare la fortuna e rendere il proprio shopping davvero fortunato grazie al concorso “Vinci lo Shopping”.

“Vinci lo Shopping”: come si partecipa?

Partecipare è estremamente semplice: tutti coloro che acquisteranno una gift card de IL CENTRO presso l’infopoint accedendo dall’ingresso 2, del valore minimo di €10, avranno l’opportunità di vincerne immediatamente un’altra tra le 995 in palio del valore di 10, 20, 50 o 100 euro grazie alla formula instant win.

La Gift Card

Elegante e raffinata, la Gift Card ha durata di 12 mesi e può essere utilizzata negli oltre 200 negozi della galleria commerciale ma anche negli oltre 25 ristoranti, per fare la spesa all’ipermercato Iper la Grande i o per partecipare a un corso di guida sicura presso la pista adiacente al mall. La gift card è il modo migliore per sorprendere la persona amata: a Il Centro di Arese c’è solo l’imbarazzo della scelta per utilizzarla nel negozio preferito e se c’è la possibilità di vincerne un’altra…diventa un’opportunità imperdibile!

Info e regolamento presso l’Infopoint (ingresso 2) o sul sito www.centroilcentro.it