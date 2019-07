A settembre arriva il pit stop allattamento a Senago. Lo annuncia il sindaco, Magda Beretta.

“In perfetta sintonia con la campagna promossa di recente dal Ministero della Salute, il Comune di Senago si è giá portato avanti. A settembre verrà inaugurato un baby pit-stop negli uffici di Villa Sioli”, evidenzia il primo cittadino.

L’obiettivo

“Il nostro obiettivo è estendere questa iniziativa anche sensibilizzando i privati e a tal fine stiamo inviando una comunicazione ai commercianti del territorio”, aggiunge. Il pit stop allattamento è un luogo confortevole in cui ogni neomamma può allattare il suo bebè anche se si trova a spasso. L’obiettivo è coinvolgere luoghi pubblici ma anche esercizi privati per favorire la pratica dell’allattamento al seno, come suggerisce l’organizzazione mondiale della salute.

