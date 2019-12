La sera della Vigilia di Natale a Venegono Inferiore Babbo Natale ha fatto visita nelle case dei bambini della materna San Francesco d’Assisi.

Vigilia magica a Venegono: Babbo Natale a casa

Suona il citofono e alla porta ci sono Babbo Natale e i suoi elfi per consegnare i regali. Niente discesa dai camini quest’anno a Venegono Inferiore, dove Babbo Natale ha preferito consegnare i regali porta a porta a tutti i bambini della scuola materna San Francesco d’Assisi. Una bella iniziativa quella realizzata per il primo anno dalla nuova generazione dei genitori degli Amici dell’Asilo martedì 24 dicembre, col patrocinio del Comune.

Niente renne, Babbo Natale è arrivato col trattore

Due, in realtà, i Babbi Natale al lavoro: uno nelle case del centro, con tanto di carretto e trattore e l’altro invece nelle zone più periferiche del paese. “E’ il primo anno – spiega Antonio Germanò, assessore ma in quest’occasione in veste di papà volontario – L’idea è nata nel corso di uno dei momenti conviviali con gli altri genitori ed è diventata realtà grazie al lavoro di mamme e papà che si sono messi subito all’opera e alla disponibilità dell’apparato amministrativo dell’asilo”. Nei giorni precedenti, a tutti i bambini è stata consegnata una lettera da portare a casa, in cui i genitori hanno indicato indirizzo e orario approssimativo per ricevere Babbo Natale. Poi, il 22 il gruppo di volontari ha raccolto i regali dalle famiglie, distribuiti appunto martedì.

