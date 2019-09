Caselli chiusi per tre notti sull’autostrada A4.

Caselli chiusi in A4

Caselli chiusi per lavori sulla Torino-Venezia. Si tratterà di interventi notturni, per evitare il più possibile disagi, ma sicuramente per qualcuno non mancheranno i problemi. Il primo intervento sarà a Cavenago-Cambiago dalle 21 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 settembre 2019. Casello chiuso in entrata e uscita: si consiglia di utilizzare Agrate e Trezzo.

Per due notti consecutive, lunedì 9 e martedì 10, chiuso anche Bergamo, dalle 22 alle 5. Verso Milano è possibile uscire a Dalmine, dalla parte di Brescia, invece, a Seriate. Sempre lunedì 9 e martedì 10 vietato uscire e entrare a Grumello. Seriate e Ponte Oglio i caselli alternativi.

Dalle 21 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11, invece, chiusa l’uscita di Capriate per chi proviene da Brescia. Si può uscire a Trezzo. Stesso giorno e orario per Ponte Oglio (Grumello e Palazzolo le alternative)

Infine dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 chiuso Agrate. L’alternativa è Cavenago.

