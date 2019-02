Chiusura notturna dello svincolo sulla A4 Milano-Brescia per chi viaggia verso Milano.

A4, lavori in corso

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori dovuti alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per due notti consecutive con orario 22-5, da lunedì 18 a mercoledì 20 febbraio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese ed invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200.

