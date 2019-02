Nell’ambito dei lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica a partire dalla sera del 4 febbraio.

Lavori sulla corsia, chiusura svincoli sulla A4 Milano Brescia

Per consentire lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a partire dalla sera del 4 febbraio vi saranno alcune chiusura sulla A4 Milano Brescia.

Gli orari di chiusura

Autostrade per l’Italia comunica i provvedimenti di chiusura.

Sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Cormano, sia verso Torino sia in direzione di Brescia, per quattro notti consecutive : dalle 22 di lunedì 4 alle 05 di venerdì 8 febbraio. Sarà inoltre chiusa l’uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Brescia, per una notte, dalle 22 di martedì 5 alle 5 di mercoledì 6 febbraio.

Percorsi alternativi

Consigliati i seguenti percorsi alternativi: verso Torino: percorrere la SP 35 Milano-Meda verso Meda ed immettersi sulla SP 46 in direzione di Rho, con rientro, sulla A4, dallo svincolo di Pero.

Verso Brescia: percorrere la SP 35 Milano-Meda verso Meda ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza, con rientro, sulla A4, dallo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+500 o di Monza, al km 139+000.

In alternativa alla chiusura dello svincolo Milano Viale Certosa Autostrade consiglia l’uscita allo svincolo di Cormano, al km 129+900, oppure l’immissione sulla A8 Milano-Varese verso Varese invertendo il senso di marcia, allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200.