Lavori per la quarta corsia lungo la A4 Milano-Brescia: chiude lo svincolo, obbligo di uscita a Sesto San Giovanni.

A4 Milano-Brescia, lavori in corso

Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia, per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia/Venezia per una notte dalle 22 di martedì 7 maggio alle 5 di mercoledì 8 maggio sempre per una notte con lo stesso orario tra giovedì 9 maggio e venerdì 10 maggio.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire a Fiera Milano, al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza.

Inoltre, sarà obbligatoria l’uscita dello svincolo di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Venezia/Brescia ed è diretto a Milano/Torino.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, si potrà rientrare sulla A4, dallo stesso svincolo, per proseguire in direzione di Milano/Torino.

LEGGI ANCHE: Schianto in autostrada, muore un ragazzo