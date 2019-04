Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica.

A4 Milano-Brescia: chiusure notturne

Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A4 Milano-Brescia tratto urbano: nelle due notti consecutive di lunedì 15 e di martedì 16 aprile, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Venezia/Brescia, con orario 22:00-05:00. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900 oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese ed invertire il senso di marcia, allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200.

Nelle due notti consecutive di lunedì 15 e di martedì 16 aprile, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia, con orario 22:00-05:00. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire a Fiera Milano, al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza.

Per una notte, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 05:00 di martedì 16 aprile, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Torino. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa, al km 126+200 o di Sesto San Giovanni, al km 136+500.

Nelle due notti consecutive di lunedì 15 e di martedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano, verso Brescia, con orario 22:00-05:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cormano, proseguire sulla SP35 Milano-Meda e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, con rientro sulla A4 allo svincolo di Monza, al km 139+000.

Sarà inoltre chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, nelle medesime notti, con orario 21:00-05:00; nelle due notti consecutive di lunedì 15 e di martedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto Sesto San Giovanni- Milano Viale Certosa, verso Torino, con orario 22:00-05:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Rho e sulla SP35 Milano/Meda, con rientro sulla A4 dall’interconnessione A50/A4 Ghisolfa.

Saranno inoltre chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, nelle medesime notti, con orario 21:00-05:00. Sulla A8 Milano-Varese, nelle due notti consecutive di lunedì 15 e di martedì 16 aprile, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia, con orario 22:00-05:00. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza oppure invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Milano Viale Certosa e seguire il medesimo percorso.