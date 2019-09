A8 Milano-Varese, via ai lavori di pavimentazione che richiedono la chiusura di alcuni tratti.

A8, chiusure notturne: ecco le alternative

Nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, verso Varese, con orario 21-5.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, si potrà percorrere la SP341 in direzione di Varese e rientrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Castronno, al km 40+000, per proseguire in direzione di Varese.

Nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 settembre, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Solbiate Arno, verso Milano, con orario 21-05.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+000.

Per una notte, dalle 22 di martedì 10 alle 05 di mercoledì 11 settembre, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza al km 17+000 oppure di entrare sulla A8 dall’allacciamento A36/A8 Pedemontana.

Nelle tre notti consecutive di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi è diretto verso Milano/Sesto Calende-A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con orario 21-05.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, si potrà proseguire, per circa 10 km, sulla SP341 verso Milano con rientro sulla A8 alla stazione autostradale di Gallarate, al km 29+900;

-per chi è diretto verso Sesto Calende/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione autostradale di Besnate;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre, sarà chiusa l’entrata degli svincoli di Cavaria, Solbiate Arno e Castronno, verso Varese, con orario 21-05.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP341 e seguire le indicazioni per Varese.

Per ulteriori informazioni c’è il call center attivo 24 ore su 24

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

