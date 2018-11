Per i lavori di pavimentazione saranno chiusi l’uscita di Castellanza e l’entrata di Legnano della A8 Milano –Varese

A8 Milano – Varese lavori in corso: chiuso lo svincolo di Castellanza

Per consentire lavori di pavimentazione programmati in orario notturno, quando il flusso di veicoli è ridotto, sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Per due notti consecutive dalle 21 di lunedì 19 alle 5 di mercoledì 21 novembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castellanza, per chi proviene da Varese.

In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Legnano, al km 16+000.

Tra giovedì e venerdì chiusa l’entrata di Legnano

Dalle 21 di giovedì 22 novembre alle 5 di venerdì 23, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+500.