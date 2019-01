Appuntamento il 25 gennaio con l’Accademia dell’Annunciata e il quartetto Ghelos ad Abbiategrasso

L’Accademia dell’Annunciata ospita venerdì 25 gennaio il Quartetto Ghelos. Nei sotterranei del castello visconteo alle 21 il quartetto formato da Ester Vianello, Eleonora Umidon, Martina Motta e Cristiana Franco. Il K387 è il primo di un gruppo di sei quartetti che Mozart, poco meno che trentenne, dedicò a Haydn, un compositore che nel corso della sua carriera aveva sperimentato, approfondito e codificato questa forma di musica da camera. Brahms invece approda al genere in età matura, verso i quarant’anni, quasi con soggezione, pubblicando in una sola raccolta i suoi unici due quartetti d’archi. Entrambi i compositori hanno dovuto confrontarsi con la tradizione e sono riusciti a farlo lasciando una traccia personale, che permettesse ai quattro strumenti in gioco di esprimersi in modi non ancora sentiti. Sono stati in grado di andare oltre a ciò che era già sentito, incontrando entrambi sia critiche che apprezzamenti.