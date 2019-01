Si è spento domenica Drago, il cavallo del Parco degli Aironi a Gerenzano.

Il Parco saluta Drago

Instancabile compagnia della vita del Parco degli Aironi, se ne è andato domenica Drago, il cavallo fedele amico dei bambini e delle famiglie che frequentavano l’area verde gestita da Ardea Onlus. A darne notizia lo stesso Parco degli Aironi. “In punta di piedi, o meglio, in punta di zoccoli, ci ha lasciato il nostro cavallo Drago, ormai sulla soglia dei 27 anni di età. Cavallo a fine carriera proveniente da concorsi ippici di salto era arrivato al Parco l’8 marzo del 2016 per trascorrere una serena vecchiaia. Di carattere molto dolce e paziente in questi anni ha fatto innamorare, insieme agli altri animali della fattoria, adulti e bambini che hanno partecipato alle visite guidate e ai laboratori. Un gran lottatore dal cuore d’oro che nonostante gli acciacchi degli ultimi mesi non si è mai arreso, partecipando con entusiasmo anche all’ultima visita guidata dell’anno svolta con i bambini del campus proprio venerdì scorso.

Ciao Drago, ci mancherai!”.

