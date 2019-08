Addio a Nadia Toffa: il ricordo della Iena Politi

Addio a Nadia Toffa: la notizia della sua scomparsa è arrivata questa mattina. Dopo un periodo difficile di lotta contro il cancro, la conduttrice del noto programma di Italia 1 ha perso la sua battaglia. Il collega e amico Politi ha postato su Facebook un ricordo.

Alessandro Politi, 30 anni, Iena nella nota trasmissione tv di Italia 1. Inverunese d’origine, magentino d’adozione, su Facebook ha scritto un toccante ricordo per la collega e amica Nadia Toffa, scomparsa dopo aver lottato come una guerriera non ce l’ha fatta. La bresciana da qualche tempo combatteva contro il cancro e non si è mai arresa, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio.