(nel video d’apertura un’intervista al religioso di qualche tempo fa)

Addio al missionario del PimeGiancarlo Politi, baluardo della cristianità in Cina . Il religioso si è spento questa notte a Lecco, nella Casa del Pime di Rancio, dove si trovava da tempo. Ordinato il 28 giugno 1966 a Milano dal cardinal Giovanni Colombo, è stato missionario in Cina e Hong Kong per 23 anni, poi direttore della rivista “Mondo e Missione” quindi formatore nel Seminario teologico internazionale di Monza.

Padre Politi, originario di Abbiategrasso era arrivato a Lecco nel 2017 per motivi di salute. Era infatti affetto dal morbo di Alzheimer. Un male contro cui aveva lottato con forza, e sorretto dalla sua grande fede In una lunga intervista, in cui parlava di un progetto promosso dalla Federazione Alzheimer Italia,rivolgendosi a chi vive la sua stessa malattia aveva affermato: “Si è padri, madri o fratelli anche da ammalati. Non piangetevi addosso. Le medicine sono solo una parte dalla vita. Ciò che conta è la bellezza dell’esistenza”.

Il toccante video

Vi proponiamo in apertura il video diffuso dalla Federazione Alzheimer Italia. Si tratta della coraggiosa testimonianza del religioso che nella sua intervista con la dottoressa Silvia Vitali, direttore medico dell’Istituto Geriatrico Golgi di Abbiategrasso, racconta come l’Alzheimer si sia impadronito della sua vita

Il funerale

La cerimonia funebre di padre Politi verrà celebrata domani, martedì 24 dicembre, alle 9.30, nella Casa del Pime di Rancio di Lecco. Quindi la salma verrà seppellita al cimitero di Villa Grugana.