“Proprio da qui bisogna partire, da serate come questa: una scelta significativa, coraggiosa, con una prospettiva futura. Un segnale, inequivocabile, di attenzione e impegno verso una generazione di cui ci si occupa solo quando accadono eclatanti fatti di cronaca.”

Adolescenti fragili ai tempi degli Influencer e degli Youtuber

Venerdì 22 novembre, dalle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di Cislago, il Professor Matteo Lancini, esperto di disagi adolescenziali, guiderà il pubblico presente nel complesso e indecifrabile universo giovanile, fornendo a genitori, docenti, educatori e ragazzi, strumenti utili a comprenderne i rischi, per illuminare le pieghe più profonde di questo mondo, spesso difficilmente raggiungibile. Un’occasione per analizzare motivi, conseguenze e problemi legati ai comportamenti giovanili alla spasmodica ricerca di riconoscimento. Al giorno d’oggi i ragazzi cercano nella rete un pubblico capace di offrire approvazione, in nome del successo, dell’audience e degli influencer, ma che troppo spesso cadono nello spettro dei commenti di feroce disprezzo, che espongono alla derisione, alla mortificazione e al conseguente ritiro sociale. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia, MIUR Ufficio Scolastico per la Lombardia, Provincia di Varese, UNICEF e il Comune di Cislago.